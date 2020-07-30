МЮ готов сделать Хендерсона одним из самых высокооплачиваемых вратарей Европы

Невнятный сезон в исполнении Давида де Хеа, вынуждает руководство "МЮ" начинать действовать.

Как сообщает Sky Sports, 23-летнему Дину Хендерсону будет предложен новый пятилетний контракт. Источник не называет его зарплату, но подписание сделки сделает его одним из самых высокооплачиваемых вратарей Европы.

Сульшер восхищен игрой Дина за "Шеффилд Юнайтед" и предполагает, что англичанин будет бороться с Де Хеа за место в основе. В этом сезоне Хендерсон отыграл 40 матчей, 13 из которых провел на ноль.

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