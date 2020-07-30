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Фулхэм - Кардифф: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
(1 голосов)

Где 30.07.2020 покажут видео онлайн трансляцию матча

Фулхэм - Кардифф: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
UA-Футбол
Новина українською

Время ответного матча второго полуфинала Чемпионшипа. Лондонский "Фулхэм" добыл выездную победу четыре дня назад и практически гарантировал себе итоговый успех. Однако "Кардифф" сдаваться без боя не будет, так как ставки велики.

Читайте такжеЧемпионшип, матчи плей-офф. Фулхэм и Суонси начинают с побед

Чемпионшип, плей-офф
Ответный полуфинал
Фулхэм 21:45 Кардифф

Телетрансляция на канале Сетанта

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы - пользователь сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Чемпионшип Фулхэм (Лондон) Кардифф
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