Фулхэм - Кардифф: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Время ответного матча второго полуфинала Чемпионшипа. Лондонский "Фулхэм" добыл выездную победу четыре дня назад и практически гарантировал себе итоговый успех. Однако "Кардифф" сдаваться без боя не будет, так как ставки велики.

Чемпионшип, плей-офф

Ответный полуфинал

Фулхэм 21:45 Кардифф

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