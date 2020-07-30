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Экс-тренер Челси: Абрамович отправил бы меня в Сибирь, если бы мы стали четвертыми

Англия
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Но при нынешней конкуренции - это неплохой результат

Экс-тренер Челси: Абрамович отправил бы меня в Сибирь, если бы мы стали четвертыми
UA-Футбол
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Авраам Грант, который ранее работал тренером "Челси", прокомментировал текущий сезон лондонской команды.

"Думаю, что они провели неплохой сезон. Клуб не очень хорошо начал и не мог совершать трансферы. Но если сравнить. Если бы я подошел к Роману Абрамовичу и сказал, что мы заняли четвертое место и это неплохо, то он отправил бы меня в Сибирь. Но этот сезон команда провела неплохо.

Лэмпард проводил первый сезон в качестве тренера и он справился. В клубе много молодых футболистов, которыми Фрэнк грамотно управляет. У него хороший фундамент для будущего и я доволен их результатами", - цитирует Гранта Goal.

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Отметим, что помимо четвертого места, "Челси" также попал в финала кубка. Их встреча с "Арсенал" пройдет первого августа. Также "пенсионеры" прошли в 1/8 ЛЧ.

Во время работы Гранта, "Челси" занял второе место в АПЛ и вышел в финал Лиги Чемпионов, где проиграл "МЮ".

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В статье: Авраам Грант Роман Абрамович Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
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