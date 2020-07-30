Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-тренер Челси: Абрамович отправил бы меня в Сибирь, если бы мы стали четвертыми
Но при нынешней конкуренции - это неплохой результат
Авраам Грант, который ранее работал тренером "Челси", прокомментировал текущий сезон лондонской команды.
"Думаю, что они провели неплохой сезон. Клуб не очень хорошо начал и не мог совершать трансферы. Но если сравнить. Если бы я подошел к Роману Абрамовичу и сказал, что мы заняли четвертое место и это неплохо, то он отправил бы меня в Сибирь. Но этот сезон команда провела неплохо.
Лэмпард проводил первый сезон в качестве тренера и он справился. В клубе много молодых футболистов, которыми Фрэнк грамотно управляет. У него хороший фундамент для будущего и я доволен их результатами", - цитирует Гранта Goal.
Отметим, что помимо четвертого места, "Челси" также попал в финала кубка. Их встреча с "Арсенал" пройдет первого августа. Также "пенсионеры" прошли в 1/8 ЛЧ.
Во время работы Гранта, "Челси" занял второе место в АПЛ и вышел в финал Лиги Чемпионов, где проиграл "МЮ".