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Чемпионшип, плей-офф. Фулхэм проигрывает дома, но в финал выходит
Впереди - лондонское дерби
Завершились полуфинальные матчи Чемпионшипа. В финале против "Брентфорда" сыграет "Фулхэм".
Лондонский клуб, несмотря на победу четырьмя днями ранее, начал игру тяжело. Они пропустили, но через 24 секунды восстановили паритет. В начале второго тайма "Кардифф" вновь вышел вперед, но для итоговой победы им нужен был еще один гол.
Однако не получилось. Концовку второго тайма гости провели неплохо и могли на 90+5 решать судьбу полуфинала, но удача улыбнулась "Фулхэму". Футболисты Паркера готовятся к решающему матчу, который пройдет на "Уэмбли".
"Фулхэм" - "Кардифф" 1:2
Голы: Кебано 9 - Нельсон 8, Томлин 47
That was not good for the blood pressure, but...— Fulham Football Club (@FulhamFC) July 30, 2020
WE'RE GOING TO WEMBLEY!!! pic.twitter.com/YXyN6lf0g8