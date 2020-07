Чемпионшип, плей-офф. Фулхэм проигрывает дома, но в финал выходит

Завершились полуфинальные матчи Чемпионшипа. В финале против "Брентфорда" сыграет "Фулхэм".

Лондонский клуб, несмотря на победу четырьмя днями ранее, начал игру тяжело. Они пропустили, но через 24 секунды восстановили паритет. В начале второго тайма "Кардифф" вновь вышел вперед, но для итоговой победы им нужен был еще один гол.

Однако не получилось. Концовку второго тайма гости провели неплохо и могли на 90+5 решать судьбу полуфинала, но удача улыбнулась "Фулхэму". Футболисты Паркера готовятся к решающему матчу, который пройдет на "Уэмбли".

"Фулхэм" - "Кардифф" 1:2

Голы: Кебано 9 - Нельсон 8, Томлин 47

That was not good for the blood pressure, but...



WE'RE GOING TO WEMBLEY!!! pic.twitter.com/YXyN6lf0g8