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Чемпионшип, плей-офф. Фулхэм проигрывает дома, но в финал выходит

Англия
(1 голосов)

Впереди - лондонское дерби

Чемпионшип, плей-офф. Фулхэм проигрывает дома, но в финал выходит
UA-Футбол
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Завершились полуфинальные матчи Чемпионшипа. В финале против "Брентфорда" сыграет "Фулхэм".

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Лондонский клуб, несмотря на победу четырьмя днями ранее, начал игру тяжело. Они пропустили, но через 24 секунды восстановили паритет. В начале второго тайма "Кардифф" вновь вышел вперед, но для итоговой победы им нужен был еще один гол.

Однако не получилось. Концовку второго тайма гости провели неплохо и могли на 90+5 решать судьбу полуфинала, но удача улыбнулась "Фулхэму". Футболисты Паркера готовятся к решающему матчу, который пройдет на "Уэмбли".

"Фулхэм" - "Кардифф" 1:2
Голы: Кебано 9 - Нельсон 8, Томлин 47

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В статье: Чемпионшип Фулхэм (Лондон) Кардифф
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Комментарии (1)
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Фанат АПЛ
31.07.2020 в 00:06
Вот это заруба,так это даже не финал!!!Не сравнить наш колхоз - колоса и марика...
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