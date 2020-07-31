Жиру: Вернер не был приобретен Челси, чтобы сидеть на скамейке запасных

Французский нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру поделился своим мнением о трансфере немецкого форварда Тимо Вернера. Цитирует Оливье издание L'Equipe.

"Вернер не был приобретен клубом для того, чтобы сидеть на скамейке запасных. Но я сделаю все от меня зависящее, чтобы устроить тренеру приятную головную боль, когда дело коснется выбора. Трансфер немца станет дополнительной мотивацией для меня. Ожидал, что клуб купит нового форварда. Думаю, что я смогу отыграть на высоком уровне еще два сезона".