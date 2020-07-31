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Жиру: Вернер не был приобретен Челси, чтобы сидеть на скамейке запасных

Англия
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Оливье и Тимо – два разных форварда

Жиру: Вернер не был приобретен Челси, чтобы сидеть на скамейке запасных
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Французский нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру поделился своим мнением о трансфере немецкого форварда Тимо Вернера. Цитирует Оливье издание L'Equipe.

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"Вернер не был приобретен клубом для того, чтобы сидеть на скамейке запасных. Но я сделаю все от меня зависящее, чтобы устроить тренеру приятную головную боль, когда дело коснется выбора. Трансфер немца станет дополнительной мотивацией для меня. Ожидал, что клуб купит нового форварда. Думаю, что я смогу отыграть на высоком уровне еще два сезона".

"Челси" выкупил Вернера из "РБ Лейпциг" за 53 миллиона евро. Тимо выступал в составе "быков" с 2016 года, а ранее защищал цвета "Штутгарта". В прошлом сезоне Бундеслиги нападающий сыграл в 32 матчах (26 голов и 8 результативных передач).

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В статье: Оливье Жиру Челси (Лондон) Тимо Вернер
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Источник:
Goal.com

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