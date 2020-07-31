Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жиру: Вернер не был приобретен Челси, чтобы сидеть на скамейке запасных
Оливье и Тимо – два разных форварда
Французский нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру поделился своим мнением о трансфере немецкого форварда Тимо Вернера. Цитирует Оливье издание L'Equipe.
"Вернер не был приобретен клубом для того, чтобы сидеть на скамейке запасных. Но я сделаю все от меня зависящее, чтобы устроить тренеру приятную головную боль, когда дело коснется выбора. Трансфер немца станет дополнительной мотивацией для меня. Ожидал, что клуб купит нового форварда. Думаю, что я смогу отыграть на высоком уровне еще два сезона".
"Челси" выкупил Вернера из "РБ Лейпциг" за 53 миллиона евро. Тимо выступал в составе "быков" с 2016 года, а ранее защищал цвета "Штутгарта". В прошлом сезоне Бундеслиги нападающий сыграл в 32 матчах (26 голов и 8 результативных передач).
Новости по теме
- 21:28 Зарубежные Фрэнк Лэмпард: Челси не видели в ТОП-4. Но мы не можем радоваться этому результату
- 20:02 Зарубежные АПЛ. Манчестер Юнайтед берет бронзу и на пару с Челси не пускает Лестер в Лигу чемпионов
- 09:21 Зарубежные "У Челси было на 48 часов больше отдыха перед матчем, это факт". Сульшер – про вылет МЮ из Кубка Англии