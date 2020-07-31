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Раньше он работал в Microsoft: генеральный директор Ливерпуля покидает клуб

Англия
(1 голосов)

В конце августа

Раньше он работал в Microsoft: генеральный директор Ливерпуля покидает клуб
Новина українською

Пресс-служба английского "Ливерпуля" объявила, что в конце августа Питер Мур покинет пост генерального директора клуба. Отметим, что Мур занимал эту должность с 2017 года. При нем "красные" выиграли ЛЧ, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ и АПЛ. 1 сентября новым гендиректором "Ливерпуля" станет Билли Хоган, он долгое время занимал пост коммерческого директора клуба.

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"Я наслаждался каждой минутой своей работы в "Ливерпуле". Рад, что за последние 3 года мне удалось помочь клубу прогрессировать в коммерческой и общественной деятельности. Выиграть все эти трофеи – предел мечтаний и невероятное достижение тренерского штаба, футболистов, персонала. Наш клуб заслужил признание, я сохраню эти моменты жизни в своей памяти".

Ранее Мур успешно работал в Sega, Reebok, Microsoft и EA. Три года назад он вернулся в Великобританию из США, чтобы трудиться на благо "Ливерпуля".

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В статье: Ливерпуль Билли Хоган Питер Мур
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Источник:
LFC

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