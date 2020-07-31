Раньше он работал в Microsoft: генеральный директор Ливерпуля покидает клуб

Пресс-служба английского "Ливерпуля" объявила, что в конце августа Питер Мур покинет пост генерального директора клуба. Отметим, что Мур занимал эту должность с 2017 года. При нем "красные" выиграли ЛЧ, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ и АПЛ. 1 сентября новым гендиректором "Ливерпуля" станет Билли Хоган, он долгое время занимал пост коммерческого директора клуба.

"Я наслаждался каждой минутой своей работы в "Ливерпуле". Рад, что за последние 3 года мне удалось помочь клубу прогрессировать в коммерческой и общественной деятельности. Выиграть все эти трофеи – предел мечтаний и невероятное достижение тренерского штаба, футболистов, персонала. Наш клуб заслужил признание, я сохраню эти моменты жизни в своей памяти".

Ранее Мур успешно работал в Sega, Reebok, Microsoft и EA. Три года назад он вернулся в Великобританию из США, чтобы трудиться на благо "Ливерпуля".