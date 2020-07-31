Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед попытается подписать полузащитника Лилля
Игроку 22 года
"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Лилля" Габриэлом Магальяэсом, сообщает Sky Sports.
Манкунианцы хотят усилить центр защиты, и 22-летний француз подходит требованиям клуба по возрасту и потенциалу. Габриэл оценивается в 20 млн евро.
Игроком также интересуются "ПСЖ" и "Эвертон". Отмечается, что лидирует в борьбе за Габриэла "Наполи".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...