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Манчестер Юнайтед попытается подписать полузащитника Лилля

Англия
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Игроку 22 года

Манчестер Юнайтед попытается подписать полузащитника Лилля
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Лилля" Габриэлом Магальяэсом, сообщает Sky Sports.

Манкунианцы хотят усилить центр защиты, и 22-летний француз подходит требованиям клуба по возрасту и потенциалу. Габриэл оценивается в 20 млн евро.

Игроком также интересуются "ПСЖ" и "Эвертон". Отмечается, что лидирует в борьбе за Габриэла "Наполи".

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В статье: Манчестер Юнайтед Лилль (Лилль) Лилль
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