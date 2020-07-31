Манчестер Юнайтед попытается подписать полузащитника Лилля

"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Лилля" Габриэлом Магальяэсом, сообщает Sky Sports.

Манкунианцы хотят усилить центр защиты, и 22-летний француз подходит требованиям клуба по возрасту и потенциалу. Габриэл оценивается в 20 млн евро.

Игроком также интересуются "ПСЖ" и "Эвертон". Отмечается, что лидирует в борьбе за Габриэла "Наполи".