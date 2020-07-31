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СМИ: Барселона нашла клуб для Коутиньо

Англия
(3 голосов)

Бразилец может вернуться в АПЛ

СМИ: Барселона нашла клуб для Коутиньо
UA-Футбол
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Головная боль для "Барселоны" - куда же пристроить Филиппе Коутиньо. Однако один лондонский клуб может решить их проблему.

Как сообщает RAC1, лондонский "Арсенал" заинтересован в аренде бразильца. Стороны уже начали переговоры. Обе команды будут платить немаленькую зарплату полузащитника поровну.

Коутиньо перешел в "Барселону" зимой 2018-го года, но проявить себя достойно не сумел. Годовая аренда в "Баварии" ситуацию не изменила и мюнхенцы не захотели его выкупать.

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Что интересно, игроком сильно интересовался "Ньюкасл", но без денег инвесторов, трансфер не случится.

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В статье: Арсенал (Лондон) Барселона Филиппе Коутиньо
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Комментарии (3)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.07.2020 в 20:48
Это у кого же такие смешные фантазии? Это что-то новое... Два клуба будут ему платить зарплату....Причем, в равной степени... Запомните, фантазёры... Всё, что сейчас делает руководство Барселоны, это упорядочение зарплатной ведомости. И на подобные траты клуб, естественно, не пойдёт. Для тех, кто не в курсе... Когда Коутиньо переходил в аренду в Баварию, Бавария заплатила Барселоне сумму равную 7 миллионов фунтов стерлингов. Плюс к этому, Бавария платила зарплату бразильцу.
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Alex7Chapman (Кропивницький)
31.07.2020 в 19:28
Філіпе, повертайся у АПЛ, а то Барселона збанкрутіє, виплачуючи твій контракт
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.07.2020 в 20:49
Продолжай смешить здесь всех... Ты забавный...
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