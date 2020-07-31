СМИ: Барселона нашла клуб для Коутиньо

Головная боль для "Барселоны" - куда же пристроить Филиппе Коутиньо. Однако один лондонский клуб может решить их проблему.

Как сообщает RAC1, лондонский "Арсенал" заинтересован в аренде бразильца. Стороны уже начали переговоры. Обе команды будут платить немаленькую зарплату полузащитника поровну.

Коутиньо перешел в "Барселону" зимой 2018-го года, но проявить себя достойно не сумел. Годовая аренда в "Баварии" ситуацию не изменила и мюнхенцы не захотели его выкупать.

Читайте также Коутиньо намерен вернуться в АПЛ – СМИ