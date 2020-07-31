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Наставник Арсенала просит не сравнивать его с Клоппом и Гвардиолой

Англия
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И Лэмпарда тоже

Наставник Арсенала просит не сравнивать его с Клоппом и Гвардиолой
UA-Футбол
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Наставник "Арсенала" Микель Артета считает, что не нужно сравнивать его и Фрэнка Лэмпарда с опытными Клоппом и Гвардиолой.

"Фрэнк был великолепным футболистом и долгое время держал уровень в топ-клубе. После этого он доказал свои тренерские амбиции, работая с "Дерби". Мне и ему еще есть чему учиться. Не думаю, что нас нужно сравнивать с Юргеном и Пепом", - заявил испанец.

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Отметим, что завтра Артета и Лэмпард схлестнутся в финале кубка Англии.

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В статье: Юрген Клопп Хосеп Гвардиола Арсенал (Лондон) Фрэнк Лэмпард Микель Артета
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