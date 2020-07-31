Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наставник Арсенала просит не сравнивать его с Клоппом и Гвардиолой
И Лэмпарда тоже
Наставник "Арсенала" Микель Артета считает, что не нужно сравнивать его и Фрэнка Лэмпарда с опытными Клоппом и Гвардиолой.
"Фрэнк был великолепным футболистом и долгое время держал уровень в топ-клубе. После этого он доказал свои тренерские амбиции, работая с "Дерби". Мне и ему еще есть чему учиться. Не думаю, что нас нужно сравнивать с Юргеном и Пепом", - заявил испанец.
Отметим, что завтра Артета и Лэмпард схлестнутся в финале кубка Англии.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...