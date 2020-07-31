Клопп или Моуриньо? Гвардиола назвал самого сложного соперника в карьере

Наставник "Манчестер Сити" уверен, что "Ливерпуль" Клоппа - наиболее сложный соперник в его карьере.

"Реал" - очень сильная команда, я всегда это говорил. Именно в сложных матчах с ними я смог стать сильным тренером. Их тогда тренировали отличные специалисты - Моуриньо, Пеллегрини.

Но если вы спросите, кто был сложнейшим соперником, то я назову "Ливерпуль". В первый мой год в Англии они были не очень мощные, но в последние два сезона они очень сильные", - заявил испанец.

В 19 матчах против Хосепа, немецкий тренер смог добыть девять побед. Никто не обыгрывал Гвардиолу чаще.