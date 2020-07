Лэмпард: Мое отношение к Луизу? Я его очень уважаю

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал роль Давида Луиза в "Арсенале". Команды завтра сыграют в финале кубка Англии .

"Я не считаю, что Давид - слабое звено в команде. Я его очень уважаю. Мы понимаем, что он отыгрывает важную роль в "Арсенале" и значит для них многое", - заявил Лэмпард.

Lampard isn't sure if it is a positive or a negative that Arsenal have the added incentive of securing Europa League football next season if they win. From the outside, the boss has been impressed by Mikel Arteta's impact since he took over. #HeadsUpFACupFinal