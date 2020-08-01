Канте и Виллиан восстановились к финалу Кубка Англии

Полузащитники "Челси" Виллиан и Нголо Канте восстановились после повреждений и готовы принять участие в сегодняшнем финале Кубка Англии против "Арсенала".

"Канте и Виллиан восстановились и будут в заявке. Мы посмотрим, находятся ли они в достаточной форме, чтобы выйти на поле", — цитирует Лэмпарда Eveining Standard.

Добавим, что против "Арсенала" Лэмпард не сможет рассчитывать на полузащитника Рубена Лофтус-Чика, который получил ушиб на тренировке.

"Арсенал" и "Челси" разыграют Кубок Англии на "Уэмбли" сегодня, 1 августа. Игра стартует в 19:30.