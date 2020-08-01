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Канте и Виллиан восстановились к финалу Кубка Англии

Англия
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Лэмпард сможет рассчитывать на опытных хавбеков

Канте и Виллиан восстановились к финалу Кубка Англии
Новина українською

Полузащитники "Челси" Виллиан и Нголо Канте восстановились после повреждений и готовы принять участие в сегодняшнем финале Кубка Англии против "Арсенала".

"Канте и Виллиан восстановились и будут в заявке. Мы посмотрим, находятся ли они в достаточной форме, чтобы выйти на поле", — цитирует Лэмпарда Eveining Standard.

Добавим, что против "Арсенала" Лэмпард не сможет рассчитывать на полузащитника Рубена Лофтус-Чика, который получил ушиб на тренировке.

"Арсенал" и "Челси" разыграют Кубок Англии на "Уэмбли" сегодня, 1 августа. Игра стартует в 19:30.

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В статье: Виллиан Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Нголо Канте
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