Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фабрегас: Арсеналу больше нужен Кубок Англии, чем Челси
Экс-футболист обоих клубов высказался накануне финала
Экс-полузащитник "Челси" и "Арсенала" Сеск Фабрегас поделился ожиданиями перед финалом Кубка Англии, в котором сойдутся его бывшие клубы.
"Кубок Англии больше нужен "Арсеналу". "Челси" выигрывает по трофею практически каждый год, так что это совсем другое дело.
С точки зрения трофеев, "Арсенал" больше нуждается в победе. А также ради уверенности в себе и ради попадания в Европу на будущий год. "Челси" и так в Лиге Чемпионов, а у "Арсенала" нет ничего в данный момент", — сообщил Фабрегас The Telegraph.
Сам Сеск выигрывал Кубок Англии и с "Арсеналом" (2005), и с "Челси" (2018).