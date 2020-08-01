Фабрегас: Арсеналу больше нужен Кубок Англии, чем Челси

Экс-полузащитник "Челси" и "Арсенала" Сеск Фабрегас поделился ожиданиями перед финалом Кубка Англии, в котором сойдутся его бывшие клубы.

"Кубок Англии больше нужен "Арсеналу". "Челси" выигрывает по трофею практически каждый год, так что это совсем другое дело.

С точки зрения трофеев, "Арсенал" больше нуждается в победе. А также ради уверенности в себе и ради попадания в Европу на будущий год. "Челси" и так в Лиге Чемпионов, а у "Арсенала" нет ничего в данный момент", — сообщил Фабрегас The Telegraph.