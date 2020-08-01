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Фабрегас: Арсеналу больше нужен Кубок Англии, чем Челси

Англия
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Экс-футболист обоих клубов высказался накануне финала

Фабрегас: Арсеналу больше нужен Кубок Англии, чем Челси
Новина українською

Экс-полузащитник "Челси" и "Арсенала" Сеск Фабрегас поделился ожиданиями перед финалом Кубка Англии, в котором сойдутся его бывшие клубы.

"Кубок Англии больше нужен "Арсеналу". "Челси" выигрывает по трофею практически каждый год, так что это совсем другое дело.

С точки зрения трофеев, "Арсенал" больше нуждается в победе. А также ради уверенности в себе и ради попадания в Европу на будущий год. "Челси" и так в Лиге Чемпионов, а у "Арсенала" нет ничего в данный момент", — сообщил Фабрегас The Telegraph.

Сам Сеск выигрывал Кубок Англии и с "Арсеналом" (2005), и с "Челси" (2018).

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В статье: Сеск Фабрегас Арсенал (Лондон) Челси (Лондон)
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