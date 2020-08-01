Арсенал - Челси. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча

Победа в Кубке Англии хороший стимул для "Арсенала" и "Челси", чтобы на полную выложиться в битве за почетный трофей. "Канониры" считаются специалистами по национальному Кубку, всегда эта команда славилась характером, что и доказывают 13 выигрышей этого приза. У "Челси" восемь побед в Кубке Англии, но в последнее время с "синими" считаются все команды, более того, в этот раз у команды Лэмпарда больше шансов добыть викторию. Подробнее о противостоянии двух лондонских команд читайте в анонсе к матчу .

Кубок Англии. Финал

Стадион: Уэмбли (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)

Арсенал 19:30 Челси

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