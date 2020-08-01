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Ливерпуль презентовал домашнюю форму на следующий сезон

Англия
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Чемпионы Англии будут играть в форме от Nike

Ливерпуль презентовал домашнюю форму на следующий сезон
Новина українською

"Ливерпуль" презентовал домашнюю форму на следующий сезон.

Комплект выполнен в традиционном красном цвете. Воротник и рукава футболки отделаны вставками белых и бирюзовых полос.

Отметим, что с нового сезона техническим спонсором "Ливерпуля" станет компания Nike.

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В статье: Ливерпуль
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