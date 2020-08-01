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Лэмпард: Ощущаю поддержку Абрамовича

Англия
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Наставник высказался об отношениях с владельцем

Лэмпард: Ощущаю поддержку Абрамовича
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что ощущает поддержку Романа Абрамовича.

"Мы не общались в последнее время, но это ничего не значит. Думаю, моя задача состоит в том, чтобы делать свою работу как можно лучше. После матча с "Вулверхэмптоном" я не нуждался в телефонном звонке, сообщении с похвалой или вроде того. Финишировав четвертым, я должен думать, как в следующем году нам финишировать выше и быть ближе к вершине.

Точно так же будет и против "Арсенала", независимо от результата. Я ощущаю поддержку владельца. Я ощущаю ее с момента, как взялся за работу. Я ощущал ее много лет как игрок. Я счастлив, если могу осчастливить его. В прошлое воскресенье мы сделали шаг вперед, но я хочу продолжать делать эти шаги.

Ожидаю ли я беседы с владельцем во время предсезонного периода? Я ничего не ожидаю. У меня очень доверительные отношения с Мариной и Петром. Возможность регулярно разговаривать с Петром является большим преимуществом для меня. Я могу разговаривать с Мариной Грановской и работать с ней сообща.

Все это происходит с ведома владельца. Это его клуб, а я большой мальчик, и я знаю требования. При необходимости я всегда готов совершить звонок или провести встречу, потому что это моя жизнь, и я одержим тем, чтобы привести этот клуб туда, где он заслуживает быть. Однако сейчас мне этого не нужно. Если будет нужно, я буду готов", — цитирует Лэмпарда The Guardian.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
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