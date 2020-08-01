Дорос до топ-лиг: Интер и Лидс торгуют бывшего форварда Зари

Бывший нападающий "Зари" Деннис Бонавентуре вот-вот переберется в топ-чемпионат.

Как сообщает Manu Lonjon, в настоящее время переговоры по 22-летнему нигерийцу ведут "Интер" и "Лидс". "Брюгге" требует за форварда 20-25 млн евро.

Отдельно итальянский журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио добавляет, что по ходу сезона за Бонавентуре пристально следили "Аталанта", "Арсенал" и дортмундская "Боруссия". Официальных предложений они пока не делали, но такой вариант не исключен.

Деннис Бонавентуре играл за "Зарю" в 2016-17 годах, после чего был продан в "Брюгге" за 1,3 млн евро. В сезоне-2019/20 он забил за бельгийцев 9 голов в 33 матчах во всех турнирах, в том числе отгрузив дубль "Реалу" в ЛЧ.