  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Дорос до топ-лиг: Интер и Лидс торгуют бывшего форварда Зари
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дорос до топ-лиг: Интер и Лидс торгуют бывшего форварда Зари

Англия
(1 голосов)

Ситуацию также мониторят "Аталанта", "Боруссия" и "Арсенал"

Дорос до топ-лиг: Интер и Лидс торгуют бывшего форварда Зари
Новина українською

Бывший нападающий "Зари" Деннис Бонавентуре вот-вот переберется в топ-чемпионат.

Как сообщает Manu Lonjon, в настоящее время переговоры по 22-летнему нигерийцу ведут "Интер" и "Лидс". "Брюгге" требует за форварда 20-25 млн евро.

Отдельно итальянский журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио добавляет, что по ходу сезона за Бонавентуре пристально следили "Аталанта", "Арсенал" и дортмундская "Боруссия". Официальных предложений они пока не делали, но такой вариант не исключен.

Деннис Бонавентуре играл за "Зарю" в 2016-17 годах, после чего был продан в "Брюгге" за 1,3 млн евро. В сезоне-2019/20 он забил за бельгийцев 9 голов в 33 матчах во всех турнирах, в том числе отгрузив дубль "Реалу" в ЛЧ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Брюгге Интер (Милан) Лидс Юнайтед Деннис Бонавентуре
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...