Кьюэлл возглавил команду из четвертого английского дивизиона

Известный в прошлом полузащитник Харри Кьюэлл стал главным тренером клуба "Олдхэм Атлетик", выступающего в английской Лиге 2 (четвертый дивизион).

Контракт с 41-летним специалистом рассчитан по схеме 1+1, сообщает официальный сайт клуба.

Кьюэлл прославился выступлениями за "Лидс" и "Ливерпуль" в 1996-2008 годах. В 2012-м его даже признали лучшим австралийским футболистом всех времен.

После завершения карьеры в 2014 году Харри уже работал в английской трясине с "Ноттс Каунти" и "Кроули Таун", но без особых успехов. В "Олдхэме" ему тоже придется несладко - команда финишировала лишь 19-й в сезоне-2019/20.