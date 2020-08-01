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Кьюэлл возглавил команду из четвертого английского дивизиона
Знаменитый австралиец будет работать с "Олдхэм Атлетик"
Известный в прошлом полузащитник Харри Кьюэлл стал главным тренером клуба "Олдхэм Атлетик", выступающего в английской Лиге 2 (четвертый дивизион).
Контракт с 41-летним специалистом рассчитан по схеме 1+1, сообщает официальный сайт клуба.
Кьюэлл прославился выступлениями за "Лидс" и "Ливерпуль" в 1996-2008 годах. В 2012-м его даже признали лучшим австралийским футболистом всех времен.
После завершения карьеры в 2014 году Харри уже работал в английской трясине с "Ноттс Каунти" и "Кроули Таун", но без особых успехов. В "Олдхэме" ему тоже придется несладко - команда финишировала лишь 19-й в сезоне-2019/20.