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Астон Вилла представила основную форму от Kappa

Англия
(1 голосов)

Экипировка выполнена в привычных для клуба цветах

Астон Вилла представила основную форму от Kappa
Новина українською

"Астон Вилла" представила основной комплект формы на следующий сезон.

Производитель новой экипировки "Виллы" - компания Kappa. Форма выполнена в традиционных для клуба цветах.

По итогам минувшего сезона АПЛ "Астон Вилла" заняла 17 место и смогла избежать вылета.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем)
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Комментарии (0)
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ULTRAS1488
01.08.2020 в 19:13
Устали от футбола? Нашел сайтик с кучей шалав))) S̲w̲e̲e̲t̲L̲o̲v̲e̲s̲.r̲u̲
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