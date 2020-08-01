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Астон Вилла представила основную форму от Kappa
Экипировка выполнена в привычных для клуба цветах
"Астон Вилла" представила основной комплект формы на следующий сезон.
Производитель новой экипировки "Виллы" - компания Kappa. Форма выполнена в традиционных для клуба цветах.
По итогам минувшего сезона АПЛ "Астон Вилла" заняла 17 место и смогла избежать вылета.
A little bit of @NathanDawe x @KSI to go with the kit reveal! ????#AVFC pic.twitter.com/sy8Z6rqUJk— Aston Villa (@AVFCOfficial) August 1, 2020
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ULTRAS1488
01.08.2020 в 19:13
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