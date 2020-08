Астон Вилла представила основную форму от Kappa

"Астон Вилла" представила основной комплект формы на следующий сезон.

Производитель новой экипировки "Виллы" - компания Kappa. Форма выполнена в традиционных для клуба цветах.

По итогам минувшего сезона АПЛ "Астон Вилла" заняла 17 место и смогла избежать вылета.

