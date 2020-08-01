  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал - Челси 2:1. Кто не рискует, или Канониры спасают сезон
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал - Челси 2:1. Кто не рискует, или Канониры спасают сезон

Англия
(1 голосов)

Дубль Обамеянга приносит волевую победу команде Артеты

Арсенал - Челси 2:1. Кто не рискует, или Канониры спасают сезон
UA-Футбол
Новина українською

"Канониры" заслужили эту победу, хотя пропустили, когда владели преимуществом, а забили два мяча, когда "Челси" существенно доминировал. Довольно необычный получился финал, но если брать в общем и провести анализ по горячим следам, то чуть больше для виктории сделала именно команда Артеты. Им этот трофей был необходим как воздух. Таким образом, "Арсенал" обновил свой собственный рекорд и завоевал 14-й Кубок Англии. А героем этой компании стал Обамеянг, два мяча он забил в полуфинале и вот еще дважды отличился в решающем противостоянии.

Подробный отчет о матче ожидайте чуть позже.

Кубок Англии. Финал

Стадион: Уэмбли (Лондон)
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)

Арсенал - Челси 2:1

Голы: Обамеянг 28 (пен.), Обамеянг 67 - Пулишич 5

Арсенал: 26. Мартинес, 2. Беллерин, 3. Тирни (Колашинац 90+8), 16. Холдинг, 23. Д. Луис (Папастатопулос 87), 8. Себальос, 15. Мэйтлэнд-Найлс, 34. Джака, 9. Ляказетт (Нкетиа 81), 14. Обамеянг, 19. Пепе.

Челси: 13. Кабальеро, 2. Рюдигер (Хадсон-Одои 78), 3. Алонсо, 15. Зума, 24. Джеймс, 28. Аспиликуэта (Кристенсен 35), 5. Жоржиньо, 17. Ковачич, 19. Маунт (Баркли 78), 22. Пулишич (Педро 49), 18. Жиру (Абрахам 78).

Предупреждения: Себальос 75 - Ковачич 14, Аспиликуэта 26, Маунт 45, Рюдигер 75, Баркли 88

Удаления: Ковачич 73

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Фрэнк Лэмпард Микель Артета Пьер-Эмерик Обамеянг Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Red_Cat (Салоники)
01.08.2020 в 22:13
Лига Европы. Ну, вперед!
Ответить
0
0
meffi (Захід)
01.08.2020 в 22:06
Арс!
Ответить
0
0
Джмиль (Запорожье)
01.08.2020 в 21:56
Побрили Вулверхэмптон на еврокубки. Чудом вскочили на подножку уходящего в Европу поезда...
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.08.2020 в 21:44
такое...
Ответить
0
-1
kalan-86 (Анкара)
01.08.2020 в 21:38
Браво редакция! Я надеялся , что ваш прогноз сбудется!!!! Браво Артета, Ауба и Арсенал!!!
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...