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Аспиликуэта и Пулишич получили одинаковые травмы в финале Кубка Англии

Англия
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Испанец и американец повредили заднюю поверхность бедра

Аспиликуэта и Пулишич получили одинаковые травмы в финале Кубка Англии
Новина українською

Сейчас проходит финал Кубка Англии, в решающем поединке турнира встретились лондонские "Челси" и "Арсенал" (1:1 - второй тайм).

К 49-й минуте встречи главный тренер "аристократов" Фрэнк Лэмпард сделал две вынужденные замены. Сначала на 34-й минуте капитан "синих" Сесар Аспиликуэта травмировал заднюю поверхность бедра. Вместо испанца на поле вышел датский защитник Андреас Кристенсен.

Аспиликуэта и Пулишич получили одинаковые травмы в финале Кубка Англии - изображение 1

А на 48-й минуте аналогичную травму получил вингер "пенсионеров" Кристиан Пулишич - американец прорывался к воротам "пушкарей" и за секунду до удара потянул мышцу. Пулишича заменил Педро.

Аспиликуэта и Пулишич получили одинаковые травмы в финале Кубка Англии - изображение 2

Аспиликуэта и Пулишич покинули поле со слезами на глазах...

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В статье: Сесар Аспиликуэта Кристиан Пулишич
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