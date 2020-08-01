Аспиликуэта и Пулишич получили одинаковые травмы в финале Кубка Англии

Сейчас проходит финал Кубка Англии, в решающем поединке турнира встретились лондонские "Челси" и "Арсенал" (1:1 - второй тайм).

К 49-й минуте встречи главный тренер "аристократов" Фрэнк Лэмпард сделал две вынужденные замены. Сначала на 34-й минуте капитан "синих" Сесар Аспиликуэта травмировал заднюю поверхность бедра. Вместо испанца на поле вышел датский защитник Андреас Кристенсен.

А на 48-й минуте аналогичную травму получил вингер "пенсионеров" Кристиан Пулишич - американец прорывался к воротам "пушкарей" и за секунду до удара потянул мышцу. Пулишича заменил Педро.

Аспиликуэта и Пулишич покинули поле со слезами на глазах...