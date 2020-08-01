Матич: Я хотел бы выиграть АПЛ в составе Ман Юнайтед

Сербский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич поделился мыслями насчет амбиций "красных дьяволов".

"Лично я хотел бы выиграть Премьер-лигу с "МЮ". Думаю, наш клуб должен всегда бороться за титул. Мы должны всегда стремиться к лучшему для клуба, чем мы сейчас и занимаемся. Думаю, мы не можем позволять другим командам выигрывать титул за 7-10 матчей до конца сезона. Мы должны навязывать борьбу до конца.

Конечно, команда у нас молодая, но это не может служить оправданием. Эти молодые ребята провели уже несколько сезонов. Так что со следующего сезона мы должны бороться за титул. Не знаю, сможем ли мы его выиграть, но я убежден, что мы способны бороться до конца. Такова моя личная цель, и мои партнеры, считаю, думают аналогичным образом", – рассказал хавбек.