Микель Артета выиграл первый титул в роли главного тренера

В финале Кубка Англии лондонский "Арсенал" обыграл "Челси" 2:1.

Канониров к победе привел Микель Артета. Этот трофей стал испанского наставника первым в роли главного тренера команды.

Напомним, испанец возглавил "пушкарей" в декабре 2019-го года. Ранее Артета работал в "Манчестер Сити" - в штабе Пепа Гвардиолы.

Во время игровой карьеры Микель дважды поднимал над головой Кубок Англии, также в составе "Арсенала".