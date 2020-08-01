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Микель Артета выиграл первый титул в роли главного тренера
Испанец привел "Арсенал" к победе в финале Кубка Англии
В финале Кубка Англии лондонский
Канониров к победе привел Микель Артета. Этот трофей стал испанского наставника первым в роли главного тренера команды.
Напомним, испанец возглавил "пушкарей" в декабре 2019-го года. Ранее Артета работал в "Манчестер Сити" - в штабе Пепа Гвардиолы.
Во время игровой карьеры Микель дважды поднимал над головой Кубок Англии, также в составе "Арсенала".
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