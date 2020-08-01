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Лэмпард о поражении от Арсенала: Это был переломный момент долгого сезона

Англия
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Наставник "аристократов" подвел итоги поражения в финале Кубка Англии

Лэмпард о поражении от Арсенала: Это был переломный момент долгого сезона
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мыслями после поражения от "Арсенала" в финале Кубка Англии 1:2.

"Мы хорошо провели первые 10-15 минут, и с этого момента можно только себя винить. Мы стали слишком самоуверенными, мы словно прогуливались с мячом и позволили сопернику вернуться в игру. После этого сложно вновь обернуть все на пользу себе. Мы сами виноваты в проигрыше.

Все, что я могу делать, стоя на бровке, – это кричать! Над некоторыми элементами нашей игры мы усердно работали на протяжении года, но сегодня мы были медлительны и сами себе организовали неприятности. Мы сыграли недостаточно хорошо для победы в финале.

Я даже не думаю о следующей неделе ("Челси" сыграет против "Баварии" в ЛЧ – прим.), сегодня у нас все пошло наперекосяк: два повреждения сухожилий, вывих плеча. Длинный, длинный сезон подходит к завершению, и это был переломный момент", – рассказал Лэмпард.

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В статье: Арсенал (Лондон) Фрэнк Лэмпард Кубок Англии Челси (Лондон)
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Источник:
BBC
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