Лэмпард о поражении от Арсенала: Это был переломный момент долгого сезона

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мыслями после поражения от "Арсенала" в финале Кубка Англии 1:2.

"Мы хорошо провели первые 10-15 минут, и с этого момента можно только себя винить. Мы стали слишком самоуверенными, мы словно прогуливались с мячом и позволили сопернику вернуться в игру. После этого сложно вновь обернуть все на пользу себе. Мы сами виноваты в проигрыше.

Все, что я могу делать, стоя на бровке, – это кричать! Над некоторыми элементами нашей игры мы усердно работали на протяжении года, но сегодня мы были медлительны и сами себе организовали неприятности. Мы сыграли недостаточно хорошо для победы в финале.

Я даже не думаю о следующей неделе ("Челси" сыграет против "Баварии" в ЛЧ – прим.), сегодня у нас все пошло наперекосяк: два повреждения сухожилий, вывих плеча. Длинный, длинный сезон подходит к завершению, и это был переломный момент", – рассказал Лэмпард.