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Эдди Хау покинул пост наставника Борнмута. Он отдал клубу 25 лет
"Вишенки" остались без своего главного символа
Эдди Хау покинул должность главного тренера "Борнмута" по обоюдному согласию сторон.
Хау посвятил "Борнмуту" 25 лет своей карьеры в футболе как игрок и тренер. При этом он возглавлял "вишенок" в общей сумме 11 лет, дважды повысив их в классе и на 5 лет задержался в АПЛ до вылета в этому году.
"Эдди Хау является синонимом этого футбольного клуба, как игрок и тренер, и это никогда не изменится. Он настоящая легенда "Борнмута", он помог трансформировать идентичность и историю клуба.
Я, наш владелец Максим Демин и руководство выражаем свою благодарность и признательность Эдди за его достижения, которые мы всегда будем ценить", — сообщил исполнительный директор "Борнмута" Нил Блэйк.