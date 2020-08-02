Эдди Хау покинул пост наставника Борнмута. Он отдал клубу 25 лет

Эдди Хау покинул должность главного тренера "Борнмута" по обоюдному согласию сторон.

Хау посвятил "Борнмуту" 25 лет своей карьеры в футболе как игрок и тренер. При этом он возглавлял "вишенок" в общей сумме 11 лет, дважды повысив их в классе и на 5 лет задержался в АПЛ до вылета в этому году.

"Эдди Хау является синонимом этого футбольного клуба, как игрок и тренер, и это никогда не изменится. Он настоящая легенда "Борнмута", он помог трансформировать идентичность и историю клуба.

Я, наш владелец Максим Демин и руководство выражаем свою благодарность и признательность Эдди за его достижения, которые мы всегда будем ценить", — сообщил исполнительный директор "Борнмута" Нил Блэйк.