Арсенал – Челси 2:1. Обзор и награждение финала Кубка Англии

Предоставляем вашему вниманию видеообзор финала Кубка Англии, в котором "Арсенал" одолел своих соседей из "Челси" (2:1). Победу "канонирам" принёс дубль Пьера-Эмерика Обамеянга.

После матча Микель Артета не скрывал свою радость от первого завоёванного трофея в тренерской карьере, что обеспечила "Арсеналу" путёвку в Лигу Европы на следующий сезон, а главный герой встречи Обамеянг и вовсе этот самый трофей уронил.

Обзор матча

Церемония награждения