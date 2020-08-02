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Арсенал – Челси 2:1. Обзор и награждение финала Кубка Англии

Англия
(2 голосов)

Микель Артета выиграл свой первый титул

Арсенал – Челси 2:1. Обзор и награждение финала Кубка Англии
Новина українською

Предоставляем вашему вниманию видеообзор финала Кубка Англии, в котором "Арсенал" одолел своих соседей из "Челси" (2:1). Победу "канонирам" принёс дубль Пьера-Эмерика Обамеянга.

После матча Микель Артета не скрывал свою радость от первого завоёванного трофея в тренерской карьере, что обеспечила "Арсеналу" путёвку в Лигу Европы на следующий сезон, а главный герой встречи Обамеянг и вовсе этот самый трофей уронил.

Обзор матча

Церемония награждения

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В статье: Арсенал (Лондон) Пьер-Эмерик Обамеянг
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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
02.08.2020 в 11:01
Обамеянг - рукожоп
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