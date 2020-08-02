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Арсенал – Челси 2:1. Обзор и награждение финала Кубка Англии
Микель Артета выиграл свой первый титул
Предоставляем вашему вниманию видеообзор финала Кубка Англии, в котором "Арсенал" одолел своих соседей из "Челси" (2:1). Победу "канонирам" принёс дубль Пьера-Эмерика Обамеянга.
После матча Микель Артета не скрывал свою радость от первого завоёванного трофея в тренерской карьере, что обеспечила "Арсеналу" путёвку в Лигу Европы на следующий сезон, а главный герой встречи Обамеянг и вовсе этот самый трофей уронил.
Обзор матча
Церемония награждения
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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
02.08.2020 в 11:01
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