Обамеянг: Артета отлично поработал, и мы очень рады, что он с нами

Форвард лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг поделился мыслями после победы над "Челси" в финале Кубка Англии.

– Мы так счастливы. Как видили, Эмилиано Мартинес плакал. Это показывает, что победа в игре и этот трофей делают нас очень счастливыми. Мы заслужили победу. Артета отлично поработал, и мы очень рады, что он с нами.

– Можете ли рассказать что-нибудь о своем будущем?

– Ничего. Только сейчас и только трофей. Вот и все! – рассказал габонец.