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Обамеянг: Артета отлично поработал, и мы очень рады, что он с нами

Англия
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Нападающий канониров прокомментировал победу в кубке

Обамеянг: Артета отлично поработал, и мы очень рады, что он с нами
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Форвард лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг поделился мыслями после победы над "Челси" в финале Кубка Англии.

– Мы так счастливы. Как видили, Эмилиано Мартинес плакал. Это показывает, что победа в игре и этот трофей делают нас очень счастливыми. Мы заслужили победу. Артета отлично поработал, и мы очень рады, что он с нами.

– Можете ли рассказать что-нибудь о своем будущем?

– Ничего. Только сейчас и только трофей. Вот и все! – рассказал габонец.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Пьер-Эмерик Обамеянг Кубок Англии Челси (Лондон)
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Источник:
BBC
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