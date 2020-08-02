Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Обамеянг: Артета отлично поработал, и мы очень рады, что он с нами
Нападающий канониров прокомментировал победу в кубке
Форвард лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг поделился мыслями после
– Мы так счастливы. Как видили, Эмилиано Мартинес плакал. Это показывает, что победа в игре и этот трофей делают нас очень счастливыми. Мы заслужили победу. Артета отлично поработал, и мы очень рады, что он с нами.
– Можете ли рассказать что-нибудь о своем будущем?
– Ничего. Только сейчас и только трофей. Вот и все! – рассказал габонец.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:BBC
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...