Лэмпард – про будущее Виллиана и справедливый старт следующего сезона в АПЛ

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался по поводу ситуации вокруг продления контракта с вингером команды Виллианом. Действующее соглашение бразильца рассчитано до конца сезона. "Синие" не хотят предлагать игроку контракт больше чем на 2 года – Виллиан хочет трудовой договор на 3. Цитирует англичанина Goal.com и ESPN. Также тренер прокомментировал начало следующего сезона.

"Это его решение, у меня нет ответа на этот вопрос. У меня прекрасные отношения с Виллианом, но я не знаю, какое бразилец примет решение. Хотелось бы, чтобы это произошло в ближайшие дни".

"Конечно, я очень доволен игрой Виллиана. Он был великолепен в этом сезоне – начиная от его вклада и заканчивая трудовой этикой. В любом случае, я отнесусь к его выбору с уважением. Он отлично представлял клуб и если он решит двигаться дальше, то же самое сделает и "Челси".