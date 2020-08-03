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Лэмпард – про будущее Виллиана и справедливый старт следующего сезона в АПЛ

Англия
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Вилли, остаться нельзя, уйти?

Лэмпард – про будущее Виллиана и справедливый старт следующего сезона в АПЛ
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался по поводу ситуации вокруг продления контракта с вингером команды Виллианом. Действующее соглашение бразильца рассчитано до конца сезона. "Синие" не хотят предлагать игроку контракт больше чем на 2 года – Виллиан хочет трудовой договор на 3. Цитирует англичанина Goal.com и ESPN. Также тренер прокомментировал начало следующего сезона.

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"Это его решение, у меня нет ответа на этот вопрос. У меня прекрасные отношения с Виллианом, но я не знаю, какое бразилец примет решение. Хотелось бы, чтобы это произошло в ближайшие дни".

"Конечно, я очень доволен игрой Виллиана. Он был великолепен в этом сезоне – начиная от его вклада и заканчивая трудовой этикой. В любом случае, я отнесусь к его выбору с уважением. Он отлично представлял клуб и если он решит двигаться дальше, то же самое сделает и "Челси".

"Хотелось бы думать, что АПЛ серьезно отнесется к справедливому старту в следующей кампании. Игрокам нужен будет перерыв после матчей ЛЧ. Мы уже испытали сложность графика на себе в виде травм Аспиликуэты и Пулишича".

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В статье: Виллиан Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) АПЛ
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Источник:
Goal.com

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