Зинченко in black: Манчестер Сити презентовал новую выездную форму на сезон-2020/21

Английский "Манчестер Сити" на своем официальном сайте презентовал выездную форму на сезон-2020/21. Экипировка разработана компанией Puma – комплект выполнен в темных цветах с медной отделкой.

Taking the City with us ????



Our new @pumafootball 2020/21 away kit.



SHOP NOW: https://t.co/4RszdMTNYm



???? #ThisIsOurCity pic.twitter.com/RbDus21cOG