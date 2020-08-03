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Зинченко in black: Манчестер Сити презентовал новую выездную форму на сезон-2020/21
Как мы уже говорили, черный – хит сезона
Английский "Манчестер Сити" на своем официальном сайте презентовал выездную форму на сезон-2020/21. Экипировка разработана компанией Puma – комплект выполнен в темных цветах с медной отделкой.
Taking the City with us ????— Manchester City (@ManCity) August 3, 2020
Our new @pumafootball 2020/21 away kit.
SHOP NOW: https://t.co/4RszdMTNYm
???? #ThisIsOurCity pic.twitter.com/RbDus21cOG
Рисунок на форме вдохновлен творческим районом Манчестера Каслфилд и каналом Бриджвотер, символом города, который соединяет город с морем. Каслфилд известен как сердце промышленного прошлого Манчестера. Сейчас район является культурным центром города.
Looking our best on the road! ????— Manchester City (@ManCity) August 3, 2020
SHOP NOW: https://t.co/4RszdMTNYm
???? #ThisIsOurCity pic.twitter.com/I1Jy4DMrmf
В презентации формы приняли участие Серхио Агуэро, Кевин Де Брюйне, Александр Зинченко, Фил Фоден, Эмерик Ляпорт и Бернарду Силва.
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