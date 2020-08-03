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Зинченко in black: Манчестер Сити презентовал новую выездную форму на сезон-2020/21

Англия
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Как мы уже говорили, черный – хит сезона

Зинченко in black: Манчестер Сити презентовал новую выездную форму на сезон-2020/21
Новина українською

Английский "Манчестер Сити" на своем официальном сайте презентовал выездную форму на сезон-2020/21. Экипировка разработана компанией Puma – комплект выполнен в темных цветах с медной отделкой.

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Рисунок на форме вдохновлен творческим районом Манчестера Каслфилд и каналом Бриджвотер, символом города, который соединяет город с морем. Каслфилд известен как сердце промышленного прошлого Манчестера. Сейчас район является культурным центром города.

В презентации формы приняли участие Серхио Агуэро, Кевин Де Брюйне, Александр Зинченко, Фил Фоден, Эмерик Ляпорт и Бернарду Силва.

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В статье: Манчестер Сити футбольная форма Александр Зинченко
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Источник:
Citizen

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