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В Англии будут удалять футболистов, которые умышленно закашляются на оппонентов или арбитров

Англия
(1 голосов)

Прикрывайтесь, господа

В Англии будут удалять футболистов, которые умышленно закашляются на оппонентов или арбитров
Новина українською

Футбольная ассоциация Англии (The FA) разработала новые рекомендации для рефери – они связаны с поведением игроков во время матчей, как сообщает издание The Times. На фоне пандемии COVID-19 судьи должны будут удалять с поля футболистов, которые умышленно закашляются на арбитров или соперников.

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Судьи не обязаны контролировать соблюдение социальной дистанции во время празднования голов. Рефери также не будут наказывать исполнителей за плевки. Новые рекомендации The FA распространяются на все официальные соревнования страны (АПЛ, Чемпионшип, Кубок Англии и Кубок лиги).

Напомним, сезон-2020/21 в Англии начнется 29 августа матчем за Суперкубок между "Ливерпулем" и "Арсеналом".

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В статье: Чемпионат Англии Кубок английской лиги Кубок Англии Чемпионшип Кубок Лиги АПЛ FA коронавирус
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Источник:
The Times

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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
03.08.2020 в 14:07
А какие критерии умышленно или нет? :)
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