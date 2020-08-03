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Виллиан отклонил предложение Челси по новому контракту
Игрок скорее всего покинет лондонцев
"Челси" сделал обновленное предложение нападающему Виллиану о новом контракте, сообщает The Guardian.
"Синие" предложили соглашение на два года, но 31-летний бразилец не согласился — он хочет получить договор на три сезона.
При этом, главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард хочет, чтобы клуб сохранил игрока.
В сезоне-2019/20 Виллиан провел за "Челси" 47 матчей, на его счету 11 голов и 9 результативных передач.
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