  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Виллиан отклонил предложение Челси по новому контракту
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виллиан отклонил предложение Челси по новому контракту

Англия
(2 голосов)

Игрок скорее всего покинет лондонцев

Виллиан отклонил предложение Челси по новому контракту
Новина українською

"Челси" сделал обновленное предложение нападающему Виллиану о новом контракте, сообщает The Guardian.

"Синие" предложили соглашение на два года, но 31-летний бразилец не согласился — он хочет получить договор на три сезона.

При этом, главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард хочет, чтобы клуб сохранил игрока.

В сезоне-2019/20 Виллиан провел за "Челси" 47 матчей, на его счету 11 голов и 9 результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виллиан Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...