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Арсенал предложил Виллиану самый выгодный контракт - СМИ

Англия
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Бывший лидер "Шахтера" станет "Канониром"?

Арсенал предложил Виллиану самый выгодный контракт - СМИ
Новина українською

Бразильский вингер Виллиан близок к тому, чтобы перебраться из "Челси" в "Арсенал".

Как пишет France Football, именно "Канониры" предложили 31-летнему игроку самый выгодный контракт - и по деньгам, и по срокам. Они готовы подписать Виллиана на три года, тогда как "Челси" предлагал всего два.

Сам Виллиан хотел бы соглашение по схеме 3+1, и торги на этот счет сейчас в самом разгаре.

Кроме того, бразилец интересен "Реалу" и "Манчестер Юнайтед", но эти варианты пока маловероятны.

Напомним, Виллиан выступал за "Шахтер" в 2007-13 годах. В минувшем чемпионате он провел за "Челси" 36 матчей (9 голов, 7 ассистов), но так и не продлил истекающий контракт.

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В статье: Виллиан Арсенал (Лондон) трансферы Челси (Лондон)
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