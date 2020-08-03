Арсенал предложил Виллиану самый выгодный контракт - СМИ

Бразильский вингер Виллиан близок к тому, чтобы перебраться из "Челси" в "Арсенал".

Как пишет France Football, именно "Канониры" предложили 31-летнему игроку самый выгодный контракт - и по деньгам, и по срокам. Они готовы подписать Виллиана на три года, тогда как "Челси" предлагал всего два.

Сам Виллиан хотел бы соглашение по схеме 3+1, и торги на этот счет сейчас в самом разгаре.

Кроме того, бразилец интересен "Реалу" и "Манчестер Юнайтед", но эти варианты пока маловероятны.

Напомним, Виллиан выступал за "Шахтер" в 2007-13 годах. В минувшем чемпионате он провел за "Челси" 36 матчей (9 голов, 7 ассистов), но так и не продлил истекающий контракт.