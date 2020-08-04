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Терри может покинуть Астон Виллу ради новичка Чемпиошипа
Команда понизилась в классе
Бывший защитник лондонского "Челси" и второй тренер "Астон Виллы" Джон Терри имеет шансы стать у руля "Борнмута", как сообщает издание The Times.
Помимо Криса Хьютона и Ли Джонсона, "вишни" также рассматривают 39-летнего специалиста на позицию главного тренера команды. Напомним, Эдди Хау покинул "Борнмут" после вылета клуба из АПЛ в Чемпиошип, команда заняла 18-е место в чемпионате Англии по итогам сезона (34 очка).
Хау отдал клубу 25 лет. Напомним, Джон Терри работает в стане "львов" с 2018 года.
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Источник:The Times
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