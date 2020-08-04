Терри может покинуть Астон Виллу ради новичка Чемпиошипа

Бывший защитник лондонского "Челси" и второй тренер "Астон Виллы" Джон Терри имеет шансы стать у руля "Борнмута", как сообщает издание The Times.

Помимо Криса Хьютона и Ли Джонсона, "вишни" также рассматривают 39-летнего специалиста на позицию главного тренера команды. Напомним, Эдди Хау покинул "Борнмут" после вылета клуба из АПЛ в Чемпиошип, команда заняла 18-е место в чемпионате Англии по итогам сезона (34 очка).

Хау отдал клубу 25 лет. Напомним, Джон Терри работает в стане "львов" с 2018 года.