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Педро получил тяжелую травму в своем последнем матче за Челси – ему предстоит операция

Англия
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И восстановление

Педро получил тяжелую травму в своем последнем матче за Челси – ему предстоит операция
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Вингеру (пока еще) лондонского "Челси" Педро Родригесу сегодня прооперируют плечо, которое он повредил в финале Кубка Англии с "Арсеналом" (1:2) – об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

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Испанского футболиста вынесли с поля на носилках, он держался за плечо и дышал через кислородную маску. Напомним, Педро продлил контракт с клубом до фактического финала сезона. По сути, финал Кубка был последним матчем испанца в футболке "синих".

На восстановление ему понадобится месяц. Предварительно Педро уже договорился с "Ромой" о переходе.

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В статье: Педро Родригес Челси (Лондон)
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Источник:
Football Italia

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