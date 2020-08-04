Виллиан может перейти в Арсенал

Количество претендентов на форварда "Челси" Виллиана, контракт которого рассчитан до конца августа, сократилось с четырёх до двух, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн на своей странице в "Твиттере".

Ранее за Виллиана боролись "Челси", лондонский "Арсенал", "Барселона" и "Интер Майами", теперь — "Арсенал" и ещё один неназванный клуб.

Наиболее вероятно, что Виллиан перейдёт в "Арсенал". Ожидается, что в ближайшее время "канониры" предложат 31-летнему форварду трёхлетнее соглашение с хорошей зарплатой. На трансфере бразильца настаивает главный тренер лондонцев Микель Артета.

В нынешнем сезоне Виллиан помог "Челси" в 47 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 9 результативных передач.