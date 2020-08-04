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Ливерпуль нашел замену Ловрену в Бетисе

Англия
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Игрок хорошо проявил себя в минувшем сезоне

Ливерпуль нашел замену Ловрену в Бетисе
Новина українською

"Ливерпуль" в скором времени может приобрести замену для защитника Деяна Ловрена, перешедшего в "Зенит".

Как сообщает журналист Хафид Дерражи в "Твиттере", красные близки к покупке Айссы Манди у "Бетиса". Клубам осталось урегулировать незначительные детали сделки.

Манди выступает за "Бетис" с 2016 года, а ранее защищал цвета "Реймса", воспитанником которого является. В минувшем сезоне 28-летний алжирский футболист принял участие в 29 матчах испанской Примеры.

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В статье: Ливерпуль Бетис (Севилья) Айсса Манди Бетис
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