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Брентфорд - Фулхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
(1 голосов)

Где 04.08.2020 покажут видео онлайн трансляцию финала Чемпионшипа

Брентфорд - Фулхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
UA-Футбол
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Для полной комплектации следующего сезона АПЛ не хватает одной команды. Сегодня, четвертого августа, в финале плей-офф Чемпионшипа, разыграется путевка. На легендарном стадионе "Уэмбли" сойдутся лондонские клубы - "Брентфорд" и "Фулхэм". Пусть победит сильнейший!

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Чемпионшип, плей-офф
Финал
"Брентфорд" 21:45 "Фулхэм"

Телетрансляция на канале Сетанта

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы - пользователь сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Чемпионшип Брентфорд Фулхэм (Лондон)
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Комментарии (1)
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Amakan (Chernihiv)
04.08.2020 в 19:46
Поглядим, Фулхэм соскучился по АПЛ, но и Брентфорд может написать историю....ммм интересно Митрович сыграет?
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