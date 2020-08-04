Брентфорд - Фулхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Для полной комплектации следующего сезона АПЛ не хватает одной команды. Сегодня, четвертого августа, в финале плей-офф Чемпионшипа, разыграется путевка. На легендарном стадионе "Уэмбли" сойдутся лондонские клубы - "Брентфорд" и "Фулхэм". Пусть победит сильнейший!

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Чемпионшип, плей-офф

Финал

"Брентфорд" 21:45 "Фулхэм"

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