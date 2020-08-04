Кристал Пэлас готов продать Заа за 33 миллиона евро

"Кристал Пэлас" установил цену на форварда Вильфрида Заа, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, лондонцы готовы вести переговоры по 27-летнему ивуарийцу, начиная с 33 млн евро. Сообщалось, что на игрока претендуют "Эвертон", "Арсенал" и "Челси".

В минувшем сезоне Заа провел 38 матчей в АПЛ, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.