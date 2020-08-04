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Кристал Пэлас готов продать Заа за 33 миллиона евро

Англия
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Ранее клуб не планировал расставаться с игроком

Кристал Пэлас готов продать Заа за 33 миллиона евро
Новина українською

"Кристал Пэлас" установил цену на форварда Вильфрида Заа, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, лондонцы готовы вести переговоры по 27-летнему ивуарийцу, начиная с 33 млн евро. Сообщалось, что на игрока претендуют "Эвертон", "Арсенал" и "Челси".

В минувшем сезоне Заа провел 38 матчей в АПЛ, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

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В статье: Уилфрид Заха Кристал Пэлас (Лондон) Кристал Пэлас
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