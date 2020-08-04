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МЮ подписал долгосрочный контракт с 20-летним защитником
Работают на перспективу
"Манчестер Юнайтед" официально объявил о продление контракта с защитником Брендоном Уильямсом.
Левый фулбэк поставил подпись под четырехлетней сделкой. Более того, в контракте существует пункт об автоматическом продлении на один сезон.
19-летний защитник сумел неплохо заявить о себе в этом сезоне и уже конкурирует за позицию с Люком Шоу. Всего на его счету 33 матча, один гол и четыре голевые.
A breakthrough campaign ????— Manchester United (@ManUtd) August 4, 2020
Following a fine debut season, Brandon Williams has been rewarded with a new deal ????#MUFC
Несколько недель назад "МЮ" также продлил контракт с