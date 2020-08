МЮ подписал долгосрочный контракт с 20-летним защитником

"Манчестер Юнайтед" официально объявил о продление контракта с защитником Брендоном Уильямсом.

Левый фулбэк поставил подпись под четырехлетней сделкой. Более того, в контракте существует пункт об автоматическом продлении на один сезон.

19-летний защитник сумел неплохо заявить о себе в этом сезоне и уже конкурирует за позицию с Люком Шоу. Всего на его счету 33 матча, один гол и четыре голевые.

