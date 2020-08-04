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МЮ подписал долгосрочный контракт с 20-летним защитником

Англия
(1 голосов)

Работают на перспективу

МЮ подписал долгосрочный контракт с 20-летним защитником
UA-Футбол
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"Манчестер Юнайтед" официально объявил о продление контракта с защитником Брендоном Уильямсом.

Левый фулбэк поставил подпись под четырехлетней сделкой. Более того, в контракте существует пункт об автоматическом продлении на один сезон.

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19-летний защитник сумел неплохо заявить о себе в этом сезоне и уже конкурирует за позицию с Люком Шоу. Всего на его счету 33 матча, один гол и четыре голевые.

Несколько недель назад "МЮ" также продлил контракт с молодым опорником.

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В статье: Манчестер Юнайтед Брендон Уильямс
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Комментарии (1)
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Amakan (Chernihiv)
04.08.2020 в 19:42
Думаю будет с этого хлопчика толк, в некоторых играх вполне себе зрелую игру показывает
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