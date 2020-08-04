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Время продавать игроков: Челси может расстаться с десятью футболистами
Команда Лэмпарда может серьезно измениться
Лондонский "Челси" - наиболее активный игрок на трансферном рынке. "Синие" уже подписали Тимо Вернера, Хакима Зиеша и ведут переговоры с рядом игроков.
Но в заявке на сезон поместятся не все, а потому клуб готов параллельно продавать. Как сообщает Sky Sports, в черный список руководства попали десяти человек.
На данный момент речь идет о Жоржиньо, Аррисабалаге, Бакайоко, Дринкуотере, Зума, Кристенсене, Рюдигере, Мозесе, Батшуайи и Эмерсоне. По каждому из них "Челси" готов выслушать предложение других клубов.
Вчера мы сообщали, что лондонцы ведут переговоры с