Официально: Манчестер Сити подписал Феррана Торреса

Испанский вингер Ферран Торрес официально стал игроком "Манчестер Сити".

Как сообщает официальный сайт вице-чемпиона Англии, контракт с Торресом был подписан на пять лет. Сумма перехода не сообщается, но СМИ уже информируют, что она составила 21 миллион фунтов. Также предусмотрены бонусы.

В новом клубе Ферран должен будет заменить Лероя Сане, который отправился в "Баварию". В последнем сезоне испанец провел 44 матча, забил шесть голов и отдал восемь голевых. С "Валенсией" он занял девятое место.

Here we go! We’re delighted to announce the signing of @FerranTorres20 from Valencia on a five-year deal ✍️



