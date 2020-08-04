  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Манчестер Сити подписал Феррана Торреса
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Манчестер Сити подписал Феррана Торреса

Англия
(2 голосов)

Вот и замена Сане

Официально: Манчестер Сити подписал Феррана Торреса
UA-Футбол
Новина українською

Испанский вингер Ферран Торрес официально стал игроком "Манчестер Сити".

Как сообщает официальный сайт вице-чемпиона Англии, контракт с Торресом был подписан на пять лет. Сумма перехода не сообщается, но СМИ уже информируют, что она составила 21 миллион фунтов. Также предусмотрены бонусы.

Читайте такжеAS: Гвардиола получит от шейхов астрономическую сумму на масштабное усиление Манчестер Сити

В новом клубе Ферран должен будет заменить Лероя Сане, который отправился в "Баварию". В последнем сезоне испанец провел 44 матча, забил шесть голов и отдал восемь голевых. С "Валенсией" он занял девятое место.

Отметим, что в ближайшее время "горожане" также должны объявить о подписании голландского защитника.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Ферран Торрес
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...