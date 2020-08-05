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Сульшер: Трофей стал бы большим шагом вперед для Манчестер Юнайтед

Англия
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Логично, Оле

Сульшер: Трофей стал бы большим шагом вперед для Манчестер Юнайтед
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Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поделился своим ожиданиями от доигровки Лиги Европы и потенциального выигрыша трофея. Цитирует "красных дьяволов" Sky Sports.

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"Я выиграл чемпионат у руля "Мольде", это было впервые за 100-летнюю историю клуба. С того момента мы взяли титул четыре раза за 9 лет".

"Трофей стал бы большим шагом вперед для "Манчестер Юнайтед". Мы крайне рады, что сумели взять бронзу Английской Премьер-лиги по итогам сезона, но следующий шаг для нашей команды – победа в турнире. Мы добирались до двух полуфиналов, в Кубке Англии и Кубке лиги, но жаждем победы".

Напомним, сегодня, 5 августа, в рамках 1/8 финала Лиги Европы "МЮ" сыграет с ЛАСК. Команды уже провели первый матч, англичане победили 5:0.

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В статье: Лига Европы Чемпионат Англии Оле Гуннар Сульшер АПЛ Манчестер Юнайтед
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Источник:
Sky Sports

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