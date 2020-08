Сульшер: Трофей стал бы большим шагом вперед для Манчестер Юнайтед

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поделился своим ожиданиями от доигровки Лиги Европы и потенциального выигрыша трофея. Цитирует "красных дьяволов" Sky Sports.

Напомним, сегодня, 5 августа, в рамках 1/8 финала Лиги Европы "МЮ" сыграет с ЛАСК. Команды уже провели первый матч, англичане победили 5:0.

Ole Gunnar Solskjaer says Man United are determined to win a trophy this season #MUFC #UEL pic.twitter.com/kSglCqiQrh