Только один футболист из Ливерпуля. Сборная сезона АПЛ | ДУБЛЬ-ВЭ #4

На повестке дня символическая сборная Английской Премьер-лиги по итогам кампании 2019/20 и по версии журналистов UA-Футбол Егора Бобко и Влада Петрушевского. На этот раз не особо удивляем с выбором вратаря, но подробно аргументируем, почему многие футболисты "Ливерпуля" не попали в команду и заслуженно уступили свое место.

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