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Только один футболист из Ливерпуля. Сборная сезона АПЛ | ДУБЛЬ-ВЭ #4

Англия
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Мы составили свой ТОП из игроков чемпионата Англии

Только один футболист из Ливерпуля. Сборная сезона АПЛ | ДУБЛЬ-ВЭ #4
Егор Бобко Автор UA-Футбол
Новина українською

На повестке дня символическая сборная Английской Премьер-лиги по итогам кампании 2019/20 и по версии журналистов UA-Футбол Егора Бобко и Влада Петрушевского. На этот раз не особо удивляем с выбором вратаря, но подробно аргументируем, почему многие футболисты "Ливерпуля" не попали в команду и заслуженно уступили свое место.

Читайте такжеИтоги сезона в АПЛ, прогнозы на кампанию-2020/21, шансы Ярмоленко и Зинченко. Подкаст №31

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В статье: Джордан Хендерсон Сесар Аспиликуэта Чемпионат Англии Фрэнк Лэмпард Пьер-Эмерик Обамеянг Рахим Стерлинг Оле Гуннар Сульшер АПЛ Ливерпуль Бруну Фернандеш Виргил ван Дейк Эндрю Робертсон Харри Магуайр Рауль Хименес Люка Динь Кевин Де Брюйне Джейми Варди Джек Грилиш Кристиан Пулишич Вирджил ван Дейк Эдерсон Мораес Трент Александер-Арнольд Лестер Сити Дэнни Ингз Вилфред Ндиди Мейсон Маунт Ник Поуп Джеймс Мэддисон Бен Чилвелл Дин Хендерсон Крис Уайлдер Подкаст ДУБЛЬ-ВЭ
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