Хазенхюттль первый австриец, которому достался приз Лучший тренер месяца в АПЛ

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте сообщила, что наставник "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль был признан лучшим тренером чемпионата по итогам июля.

Австрийский специалист стал первым представителем своей страны, получившим этот приз. В голосовании он опередил Хосепа Гвардиолу ("Манчестер Сити"), Жозе Моуринью ("Тоттенхэм Хотспур"), Дэвида Мойеса ("Вест Хэм Юнайтед") и Уле-Гуннара Сульшера ("Манчестер Юнайтед").

A fine finish to the season!@SouthamptonFC's Ralph Hasenhuttl is the @BarclaysFooty Manager of the Month for July ????????#PLAwards pic.twitter.com/aIOGDkgHUv — Premier League (@premierleague) August 5, 2020

В минувшем месяце "Саутгемптон" провёл шесть матчей в чемпионате Англии, одержав три победы и трижды сыграв вничью. В турнирной таблице первенства подопечные Хазенхюттля финишировали на 11-м месте, в 38 турах набрав 52 очка. От зоны еврокубков команду отделили 7 очков, от зоны вылета — 18 очков.