Хазенхюттль первый австриец, которому достался приз Лучший тренер месяца в АПЛ

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте сообщила, что наставник "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль был признан лучшим тренером чемпионата по итогам июля.

Австрийский специалист стал первым представителем своей страны, получившим этот приз. В голосовании он опередил Хосепа Гвардиолу ("Манчестер Сити"), Жозе Моуринью ("Тоттенхэм Хотспур"), Дэвида Мойеса ("Вест Хэм Юнайтед") и Уле-Гуннара Сульшера ("Манчестер Юнайтед").

