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Хазенхюттль первый австриец, которому достался приз Лучший тренер месяца в АПЛ

Англия
(1 голосов)

Ральф опередил Гвардиолу в голосовании

Хазенхюттль первый австриец, которому достался приз Лучший тренер месяца в АПЛ
Новина українською

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте сообщила, что наставник "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль был признан лучшим тренером чемпионата по итогам июля.

Австрийский специалист стал первым представителем своей страны, получившим этот приз. В голосовании он опередил Хосепа Гвардиолу ("Манчестер Сити"), Жозе Моуринью ("Тоттенхэм Хотспур"), Дэвида Мойеса ("Вест Хэм Юнайтед") и Уле-Гуннара Сульшера ("Манчестер Юнайтед").

В минувшем месяце "Саутгемптон" провёл шесть матчей в чемпионате Англии, одержав три победы и трижды сыграв вничью. В турнирной таблице первенства подопечные Хазенхюттля финишировали на 11-м месте, в 38 турах набрав 52 очка. От зоны еврокубков команду отделили 7 очков, от зоны вылета — 18 очков.

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В статье: "Саутгемптон" Саутгемптон (Англия) Ральф Хазенхюттль
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