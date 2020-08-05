  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпулю потребуется заплатить вдвое больше за защитника Норвича
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпулю потребуется заплатить вдвое больше за защитника Норвича

Англия
(1 голосов)

Канарейки не готовы снижать цену

Ливерпулю потребуется заплатить вдвое больше за защитника Норвича
Новина українською

"Норвич Сити" назвал цену защитника Джамаля Льюиса, в услугах которого заинтересован "Ливерпуль".

Как сообщает The Telegraph, "канарейки" будут готовы отпустить 22-летнего футболиста лишь за £ 20 млн (€ 22 млн), что в два раза больше той суммы, с которой были готовы расстаться чемпионы Англии. Несмотря на вылет из английской Премьер-лиги, "Норвич" не намерен снижать требования, поскольку контракт Джамаля рассчитан ещё на три года.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" опережает конкурентов в борьбе за Льюиса. В североирландце красные видят сменщика для основного левого флангового защитника Эндрю Робертсона.

Льюис выступает за "Норвич" с 2016 года. В минувшем сезоне он провёл 28 матчей в чемпионате Англии, забил гол и получил 4 жёлтые карточки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Норвич Сити (Англия) Норвич Сити Джамал Луис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...