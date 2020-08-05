Ливерпулю потребуется заплатить вдвое больше за защитника Норвича

"Норвич Сити" назвал цену защитника Джамаля Льюиса, в услугах которого заинтересован "Ливерпуль".

Как сообщает The Telegraph, "канарейки" будут готовы отпустить 22-летнего футболиста лишь за £ 20 млн (€ 22 млн), что в два раза больше той суммы, с которой были готовы расстаться чемпионы Англии. Несмотря на вылет из английской Премьер-лиги, "Норвич" не намерен снижать требования, поскольку контракт Джамаля рассчитан ещё на три года.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" опережает конкурентов в борьбе за Льюиса. В североирландце красные видят сменщика для основного левого флангового защитника Эндрю Робертсона.

Льюис выступает за "Норвич" с 2016 года. В минувшем сезоне он провёл 28 матчей в чемпионате Англии, забил гол и получил 4 жёлтые карточки.