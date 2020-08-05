Аке прибыл в Манчестер для прохождения медосмотра

Защитник "Борнмута" Натан Аке прибыл в Манчестер. Об этом сообщает Sky Sports.

Сегодня, 5 августа футболист пройдет медицинское обследование и в течение 24 часов, как ожидается, станет игроком "Манчестер Сити". "Горожане" заплатят за 25 летнего игрока около 45 млн евро.

Напомним, Аке являлся игроком "Челси" с 2012 по 2017 год. За основную команду лондонцев защитник провел 17 матчей.