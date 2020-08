Майкл Антонио признан игроком месяца в АПЛ

Английская Премьер-лига на своём сайте объявила обладателя приза лучшему футболисту чемпионата по итогам июля.

Награда досталась полузащитнику "Вест Хэм Юнайтед" Майклу Антонио. В минувшем месяце 30-летний футболист принял участие в 7 матчах первенства и забил 8 голов. За этот период "молотобойцы" одержали три победы, три раза сыграли вничью и потерпели одно поражение, по итогу сохранив прописку в элитном дивизионе.

В го

What an incredible month it's been for @Michailantonio ????⚒



He is your final 2019/20 @premierleague Player of the Month! ????????#FUT20 #PL pic.twitter.com/SD9aue5kpD