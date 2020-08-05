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Майкл Антонио признан игроком месяца в АПЛ

Англия
(1 голосов)

Он забил 8 голов

Майкл Антонио признан игроком месяца в АПЛ
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Английская Премьер-лига на своём сайте объявила обладателя приза лучшему футболисту чемпионата по итогам июля.

Награда досталась полузащитнику "Вест Хэм Юнайтед" Майклу Антонио. В минувшем месяце 30-летний футболист принял участие в 7 матчах первенства и забил 8 голов. За этот период "молотобойцы" одержали три победы, три раза сыграли вничью и потерпели одно поражение, по итогу сохранив прописку в элитном дивизионе.

В го

лосовании Антонио опередил Оливье Жиру ("Челси"), Гарри Кейна ("Тоттенхэм Хотспур"), Антони Марсьяля ("Манчестер Юнайтед"), Ника Поупа ("Бёрнли"), Кристиана Пулишича ("Челси") и Рахима Стерлинга ("Манчестер Сити").

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В статье: Майкл Антонио Вест Хэм (Лондон)
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