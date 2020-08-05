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Майкл Антонио признан игроком месяца в АПЛ
Он забил 8 голов
Английская Премьер-лига на своём сайте объявила обладателя приза лучшему футболисту чемпионата по итогам июля.
Награда досталась полузащитнику "Вест Хэм Юнайтед" Майклу Антонио. В минувшем месяце 30-летний футболист принял участие в 7 матчах первенства и забил 8 голов. За этот период "молотобойцы" одержали три победы, три раза сыграли вничью и потерпели одно поражение, по итогу сохранив прописку в элитном дивизионе.
В го
What an incredible month it's been for @Michailantonio ????⚒— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) August 5, 2020
He is your final 2019/20 @premierleague Player of the Month! ????????#FUT20 #PL pic.twitter.com/SD9aue5kpD
лосовании Антонио опередил Оливье Жиру ("Челси"), Гарри Кейна ("Тоттенхэм Хотспур"), Антони Марсьяля ("Манчестер Юнайтед"), Ника Поупа ("Бёрнли"), Кристиана Пулишича ("Челси") и Рахима Стерлинга ("Манчестер Сити").