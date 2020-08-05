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Тяжелые последствия COVID-19: Арсенал уволит 55 сотрудников
Даже победа в кубке не помогла
Лондонский "Арсенал" будет вынужден уволить 55 сотрудников. Все из-за кризиса, который вызван коронавирусом.
В апреле месяце тренерский штаб клуба согласился пойти на понижение зарплаты. Не так давно "канониры" выиграли кубок Англии и вышли в Лигу Европы.
Однако этого оказалось недостаточным. Клуб был вынужден пойти на тяжелые меры и уволить 55 сотрудников. Данная мера позволит команде совершить правильные инвестиции.
An update from your club.— Arsenal (@Arsenal) August 5, 2020
Отметим, что параллельно с этим "Арсенал" ведет переговоры со своим капитаном и может предложить ему самую высокую зарплату в клубе.