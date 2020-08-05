  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тяжелые последствия COVID-19: Арсенал уволит 55 сотрудников
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тяжелые последствия COVID-19: Арсенал уволит 55 сотрудников

Англия
(1 голосов)

Даже победа в кубке не помогла

Тяжелые последствия COVID-19: Арсенал уволит 55 сотрудников
UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Арсенал" будет вынужден уволить 55 сотрудников. Все из-за кризиса, который вызван коронавирусом.

Читайте такжеАртета: Горжусь тем, что представляю Арсенал и моих футболистов

В апреле месяце тренерский штаб клуба согласился пойти на понижение зарплаты. Не так давно "канониры" выиграли кубок Англии и вышли в Лигу Европы.

Однако этого оказалось недостаточным. Клуб был вынужден пойти на тяжелые меры и уволить 55 сотрудников. Данная мера позволит команде совершить правильные инвестиции.

Отметим, что параллельно с этим "Арсенал" ведет переговоры со своим капитаном и может предложить ему самую высокую зарплату в клубе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Impressed (Украина)
05.08.2020 в 18:40
групповой финал Лиги Европы?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...