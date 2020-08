Тяжелые последствия COVID-19: Арсенал уволит 55 сотрудников

Лондонский "Арсенал" будет вынужден уволить 55 сотрудников. Все из-за кризиса, который вызван коронавирусом.

В апреле месяце тренерский штаб клуба согласился пойти на понижение зарплаты. Не так давно "канониры" выиграли кубок Англии и вышли в Лигу Европы.

Однако этого оказалось недостаточным. Клуб был вынужден пойти на тяжелые меры и уволить 55 сотрудников. Данная мера позволит команде совершить правильные инвестиции.

An update from your club.