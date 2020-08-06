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СМИ: Виллиан подписал трехлетний контракт с Арсеналом

Англия
(3 голосов)

Игрок в ближайшее время перейдет в другую лондонскую команду

СМИ: Виллиан подписал трехлетний контракт с Арсеналом
Новина українською

Виллиан продолжит свою карьеру в "Арсенале".

По информации ESPN, 31-летний футболист уже согласовал трехлетний контракт с лондонцами. Стоит отметить, что в "Арсенале" он будет получать 100 тысяч фунтов в неделю.

В сезоне 2019/2020 Виллиан сыграл во всех турнирах за "Челси" 47 матчей и забил 11 голов. Команда заняла 4-е место в Английской Премьер-лиге.

Руководство "Челси" пыталось согласовать новый контракт, однако им не удалось достичь договоренности с игроком.

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В статье: Виллиан Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Челси
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Комментарии (8)
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kalan-86 (Анкара)
06.08.2020 в 16:04
Отличные новости! Welcome to the Arsenal!
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Одинокий волк (Харьков)
06.08.2020 в 15:54
Отличная карьера!
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avatar
usovvictor (Kharkov)
06.08.2020 в 15:38
...100 тысяч в неделю - вдумайтесь... Что ж, парень долго рвался на вольные хлеба и заслуженно. Уважаю людей, которые знают, что хотят...
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+1
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Impressed (Украина)
06.08.2020 в 15:43
при этом больше 50 сотрудников клуба были увелены ранее... из-за того, что платить им нечем
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0
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royalstas (Вінниця)
06.08.2020 в 16:48
Там Озіл сидить на майже втричі більшій зп. Притом сидить банку гріє. І Озіл на відміну від решти єдиний відмовився від скорочення зп в карантин.
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Dimka26 (Чернигов)
06.08.2020 в 16:49
Ну и сравнивать Озила и Виллиана - это небо и земля. Виллиан профессионал. Держит свой уровень даже в такие годы
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Dimka26 (Чернигов)
06.08.2020 в 15:44
разве это большие деньги для топового футболиста? эта зарплата меньше. чем он получал в челси
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oda1979 (Запорожье)
06.08.2020 в 16:23
На руки тыщ 60
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