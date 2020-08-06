СМИ: Виллиан подписал трехлетний контракт с Арсеналом

Виллиан продолжит свою карьеру в "Арсенале".

По информации ESPN, 31-летний футболист уже согласовал трехлетний контракт с лондонцами. Стоит отметить, что в "Арсенале" он будет получать 100 тысяч фунтов в неделю.

В сезоне 2019/2020 Виллиан сыграл во всех турнирах за "Челси" 47 матчей и забил 11 голов. Команда заняла 4-е место в Английской Премьер-лиге.

Руководство "Челси" пыталось согласовать новый контракт, однако им не удалось достичь договоренности с игроком.