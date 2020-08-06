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СМИ: Виллиан подписал трехлетний контракт с Арсеналом
Игрок в ближайшее время перейдет в другую лондонскую команду
Виллиан продолжит свою карьеру в "Арсенале".
По информации ESPN, 31-летний футболист уже согласовал трехлетний контракт с лондонцами. Стоит отметить, что в "Арсенале" он будет получать 100 тысяч фунтов в неделю.
В сезоне 2019/2020 Виллиан сыграл во всех турнирах за "Челси" 47 матчей и забил 11 голов. Команда заняла 4-е место в Английской Премьер-лиге.
Руководство "Челси" пыталось согласовать новый контракт, однако им не удалось достичь договоренности с игроком.
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Комментарии (8)
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kalan-86 (Анкара)
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Одинокий волк (Харьков)
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usovvictor (Kharkov)
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Impressed (Украина)
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royalstas (Вінниця)
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Dimka26 (Чернигов)
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Dimka26 (Чернигов)
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oda1979 (Запорожье)
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