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Норвич отклонил первое предложение Ливерпуля по Льюису
"Канарейки" хотят вдвое больше
"Ливерпуль" предложил 10 млн фунтов за левого защитника "Норвича" Джамала Льюиса, но получил отказ, информирует Sky Sports.
"Канарейки" хотят за 22-летнего фулбека как минимум вдвое больше. Чтобы немного снизить цену, красные могут попытаться включить в сделку резервиста Яссера Ларуси.
В "Ливерпуле" видят в Льюисе сменщика и, возможно, конкурента для Эндрю Робертсона, которому сейчас на "Энфилде" де-факто нет альтернативы, поэтому почти наверняка будут повышать ставки.
Джамал Льюис в минувшем чемпионате сыграл за "Норвич" 28 матчей (1 гол). Также он с 2018-го вызывается в сборную Северной Ирландии. Контракт защитника с "Канарейками" рассчитан до лета 2023-го.