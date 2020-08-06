Норвич отклонил первое предложение Ливерпуля по Льюису

"Ливерпуль" предложил 10 млн фунтов за левого защитника "Норвича" Джамала Льюиса, но получил отказ, информирует Sky Sports.

"Канарейки" хотят за 22-летнего фулбека как минимум вдвое больше. Чтобы немного снизить цену, красные могут попытаться включить в сделку резервиста Яссера Ларуси.

В "Ливерпуле" видят в Льюисе сменщика и, возможно, конкурента для Эндрю Робертсона, которому сейчас на "Энфилде" де-факто нет альтернативы, поэтому почти наверняка будут повышать ставки.

Джамал Льюис в минувшем чемпионате сыграл за "Норвич" 28 матчей (1 гол). Также он с 2018-го вызывается в сборную Северной Ирландии. Контракт защитника с "Канарейками" рассчитан до лета 2023-го.